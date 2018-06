Vader burgemeester overleden 15 juni 2018

02u32 0

De vader van burgemeester Dirk Verwilst is maandag in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze overleden. Jozef Verwilst werd 92 jaar. Hij was jarenlang schepen en gemeenteraadslid voor CVP in de stad en zette in 2000 een punt achter zijn politieke carrière. Hij was ook erevoorzitter van de Bond van de Gepensioneerden in Zeveren en van kerkfabriek Sint-Amandus. Zijn zoon en huidig Meulebeeks burgemeester Dirk verhuisde in 1992 van deelgemeente Zeveren naar Meulebeke. Hij liet zich door het overlijden deze week voor enkele taken - waaronder het voorzitten van de gemeenteraad - vervangen door eerste schepen Danny Bossuyt. Jozef Verwilst laat zijn vrouw Andre Vanden Berghe, kinderen Dirk, Yanick, Monique en Ingrid en acht kleinkinderen na. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 16 juni om 11 uur plaats in de OLV-kerk in Deinze. (VDI)