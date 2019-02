Vader (45) riskeert drie jaar cel voor dichtknijpen keel echtgenote en slaan zoontjes Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

16u36 0 Meulebeke Een 45-jarige papa riskeert drie jaar cel omdat hij vorig jaar de keel van zijn echtgenote dichtkneep en zei dat hij haar zou vermoorden. Adam K. sloeg ook zijn beide zonen van 15 en 6 jaar oud, soms zelfs met een riem.

Op 24 februari vorig jaar haastte de politie zich naar de woning van Adam K. en zijn gezin in Meulebeke. De man had zijn vrouw een bloedneus geslagen en had haar bij de keel gegrepen. “Hij zei daarbij dat hij haar zou vermoorden”, pleitte het openbaar ministerie. “De vrouw slaagde erin haar man buiten te duwen en de deur dicht te doen. Beklaagde brak met geweld terug binnen in de woning en richtte daarbij schade aan bij de rolluiken en de deur.” Een dokter stelde verwondingen vast bij de vrouw in haar gezicht en in haar hans, verwondingen die wezen op een wurggreep. Beide zonen van het gezin waren getuige van het brute geweld tegenover hun moeder. “De oudste legde daarbij een verhelderende verklaring af en zei dat de problemen in het gezin al zeven jaar lang aanslepen”, zei het openbaar ministerie. “Allemaal krijgen ze slaag, soms zelfs met een riem. We beschouwen het dichtknijpen van de keel als een poging doodslag.” Volgens de advocate van de man komt de agressie bij de man enkel boven nadat hij gedronken heeft. “Ondertussen drinkt hij niet meer en is de situatie thuis genormaliseerd. Voor het werk is hij telkens enkele maanden weg naar Engeland, als hij niet moet werken gaat hij naar zijn thuisland Polen en bezoekt hij zijn gezin in Meulebeke. Hij heeft nooit de intentie gehad om zijn echtgenote te vermoorden. Hij is ook bezig met de brokken met zijn vrouw en zijn gezin opnieuw te lijmen.” Zijn advocate vraagt om Adam K. een straf met uitstel op te leggen. Vonnis op vier maart.