Twee vrouwen gewond na flinke klap 20 juli 2018

Bij een verkeersongeval langs de Marialoopsesteenweg in Meulebeke zijn gisteren iets voor 13 uur twee vrouwelijke automobilisten gewond geraakt. Edith C. uit Ingelmunster kwam met haar Opel Corsa uit de richting van 't Peerdeken en reed richting Marialoop. Na een bocht raakte ze echter op het andere rijvak. Net voor de botsing slaagde ze er nog in het stuur over te gooien maar te laat om een botsing met de Opel Mokka van Marijke Thienpondt uit Marialoop te vermijden. Door de klap vloog de Opel Mokka in de gracht. Beide inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis van Tielt overgebracht worden. Ze verkeerden niet in levensgevaar. De Marialoopsesteenweg bleef een tijd lang voor alle verkeer afgesloten. Omrijden moest via de Vijvestraat. (LSI)