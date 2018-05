Truck- en lichtshow om zieke kinderen te steunen 01 juni 2018

02u34 0

Op zaterdag 2 juni vindt er vanaf 16 uur een truck- en lichtshow plaats bij Vergro in de Klein Roeselarestraat in Meulebeke. Dat gebeurt ter ondersteuning van het gezin Tytgat. Zoon Yaron zit in een rolstoel en heeft spastische quadriparese en moet een zware beenoperatie ondergaan. Andere zoon Yarmo kampt met een depressie en anorexia, en dochter Yara heeft het syndroom van Down en is hartpatiënt. Om het gezin te ondersteunen is er in september een grote benefiet, maar dit weekend dus ook al de truck- en lichtshow. Trucks die willen deelnemen, betalen 15 euro. De inkom is gratis, met optredens van Lisa Leman, Michael Venicio en Gregory. Aansluitend is er een barbecue à volonté. Kinderen betalen 10 euro en volwassenen 18 euro. Info en inschrijvingen bij Steven Vanackere op 0471/12.87.75. (VDI)