Tijdelijke wegversmalling in Veldstraat verdwijnt VDI

14 januari 2019

10u18

Bron: VDI 0 Meulebeke Een proefopstelling met vier wegversmallingen in de Veldstraat schiet zijn doel voorbij en zal daarom vroeger dan verwacht verdwijnen. Een infovergadering over de evaluatie van de maatregel wordt ook vervroegd en vindt al eind januari plaats.

De Veldstraat is al langer een sluipweg voor wie van het centrum van Meulebeke naar de Bruggesteenweg wil rijden. De proefopstelling moest dat tegengaan, maar het resultaat is dat veel chauffeurs de straat nu niet meer durven in te rijden. De wegversmallingen moesten er voor zorgen dat de snelheidsbeperking van vijftig kilometer gerespecteerd werd zodat er geen ongevallen zouden gebeuren, maar er gebeurden de voorbije weken toch enkele ongevallen met blikschade. “Er komen zeer veel klachten en opmerkingen van bestuurders”, beaamt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We moeten een alternatief voorstellen die toch impact heeft op de snelheid en tegelijk minder hinderlijk is. Ik heb in principe niks tegen een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur in die straat, zolang die er maar voor uitgerust is. We moeten vermijden dat chauffeurs veel te vlug de wijde bocht ter hoogte van de Meerlaanstraat en de inrit vanuit de Grote Roeselarestraat nemen.”

De punten uit de infovergadering neemt de gemeente mee in de plannen van de definitieve herinrichting van de straat, die later dit jaar gepland staat.