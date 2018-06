Tien illegalen opgepakt 08 juni 2018

02u31 1

In de buurt van de Meersstraat in Ingelmunster zijn gistervoormiddag een tiental illegalen opgepakt. De Eritreeërs waren even voordien uit een vrachtwagen ontsnapt op het industrieterrein langs de Leon Bekaertlaan in Meulebeke. De politiezone Midow kon hen één voor één van langs de weg plukken. Er bleken ook drie minderjarigen in de groep te zitten. Zij werden aangemeld aan de Dienst Voogdij van de FOD Justitie voor identificatie en opvang. De meerderjarige vluchtelingen kregen het bevel het land te verlaten of werden naar het gesloten repatriëringscentrum voor illegalen 127bis in Steenokkerzeel overgebracht. (LSI)