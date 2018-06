Textielbedrijf TWE investeert 18 miljoen in nieuw magazijn 07 juni 2018

02u47 0 Meulebeke Textielbedrijf TWE - het voormalige Libeltex - is begonnen met de bouw van een nieuw productiemagazijn. Die moet een nieuwe productielijn voor onder meer luiers en maandverbanden huisvesten. Met het project is een investering van liefst 18 miljoen euro gemoeid.

"Onze nieuwe productielijn zal dienen om luier-, dameshygiëne- en incontentieproducten nog vlotter te produceren", vertelt managing director Ignace Vansteenkiste. "Deze investering is voor ons een nieuwe boost voor de toekomst, waardoor we extra competitief worden. Het gaat wereldwijd om de breedste en snelste machine in zijn soort. Ze maakt specifieke laagjes aan die er voor zorgen dat vloeistoffen sneller naar de absorberende lagen doorstromen. Dat zorgt dan voor het 'droge billen-gevoel'. Deze lijn zal in zeer grote mate geautomatiseerd worden. Ze is ook belangrijk voor de tewerkstelling in onze vestiging. Op deze manier kunnen we met onze 255 werknemers één van de belangrijkste werkgevers van de regio blijven. We hopen door deze realisatie de komende drie tot vijf jaar een groei van 20 tot 25 procent te realiseren. De productielijn beschikt ook over de nieuwste technieken, waardoor we verder kunnen gaan op het vlak van absorptie, vermogen van geuren, geluidsisolatie en betere filtereigenschappen. De luiers kunnen daardoor ook steeds dunner worden."





TWE Meulebeke draait momenteel een omzet van om en bij de 62 miljoen euro. Er zijn met het oog op de uitbreiding nog een reeks openstaande vacatures. (VDI)