Studie naar nieuw zwembad op Ter Borcht

De gemeente Meulebeke werkt aan een masterplan voor het verouderde zwembad op Ter Borcht. "Er is een studie besteld die moet duidelijk maken wat de beste oplossing is voor het zwembad. Een grondige renovatie is een optie, maar ook de mogelijkheid van een volledig nieuw zwembad wordt bekeken", zegt sportschepen Rita De Costere (CD&V). Een nieuw zwembad ligt niet voor de hand, want de kosten kunnen makkelijk tot tien miljoen euro oplopen. Intussen heeft de gemeente wel een akkoord met het nieuwe zwembad in Roeselare, waardoor ook inwoners van Meulebeke tegen een voordeeltarief naar het zwembad op Schiervelde kunnen. (SVR)