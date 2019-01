Studeren kan opnieuw in de bib VDI

04 januari 2019

08u43

Bron: VDI 0

Meer en meer studenten zoeken een andere omgeving om zich op de examens voor te bereiden en kiezen daarvoor steeds vaker voor de bibliotheek. Ook in de bibliotheek van Meulebeke in de Karel van Manderstraat 26 is dit mogelijk. Op de 2de verdieping van OC Vondel of in de leeszaal kunnen de studenten een rustig plekje vinden. En er is overal gratis Wifi.