Studenten pakken uit met eigen bier Saison d’Or Valentijn Dumoulein

12 april 2019

14u50

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Meulebeke Vier tweedejaarsstudenten KMO-management aan de HoGent hebben met Saison d’Or een eigen bier op de markt gebracht. Dat deden ze met behulp van de Meulebeekse huisbrouwerij Klondiker.

Michiel De Clerck (19) uit Meulebeke, Jano Sesselle (19) uit Maldegem, Julie Van Damme (20) uit Hamme en Leontien Van Paemel (20) uit Sint-Margriete kregen de opdracht om een eigen onderneming op te richten. “We besloten een eigen bier op de markt te brengen en na een kleine zoektocht kwamen we bij de huisbrouwerij van Meulebekenaar Dirk Cnockaert terecht”, zegt het viertal. “We moesten daarbij al onze theorie rond marketing, boekhouden, strategie en verkoop in de praktijk omzetten, terwijl we op Dirk konden rekenen wat het brouwen zelf betrof. Op zijn aanraden hebben we voor een seizoensbier – een zogenaamde saison – gekozen. De trends wijzen erop dat dit bier deze zomer wel eens een hit zou kunnen zijn.”

Drie soorten mout

De studenten kregen tips van de Gentse Biervereniging. “We leerden dat bieren met een laag alcoholpercentage meer in de smaak vallen”, zeggen Leontien en Michiel. “Daarom dat de ‘saison’ als vergeten bierstijl onze voorkeur kreeg.” De aankoop van de flesjes, kroonkurken en het ontwerp van de etiketten gebeurde door de studenten. “Het resultaat is Saison d’Or, een fris, goudkleurig biertje van hoge gisting met een volle smaak en een alcoholpercentage van 5,5 graden”, weten Jano en Julie. “Er zijn drie soorten mout en twee soorten hop toegevoegd, waaronder de Duvelhop Saaz.

Jeugdhuis

Het bier is per vier flesjes voor 10 euro verkrijgbaar bij de studenten en via de Facebookpagina Saison d’Or. Het is straks ook te koop bij enkele evenementen in jeugdhuis ’t Vraagteken in Meulebeke, café Comodo op de Grote Markt van Izegem en In’t Klein Stadhuis in Ieper. Vanaf de zomer neemt brouwerij Klondiker het bier op in zijn assortiment en staat Dirk verder in voor het brouwen en de verdeling.