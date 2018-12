Strengere regels voor Kleiputten, maar bedrijf mag zelf voorwaarden bepalen Ontginningsbedrijf legt zichzelf op vraag van milieu-inspectie normen op Redactie

17u14 0 Meulebeke Ontginningsbedrijf OB&D gaat zichzelf - op vraag van de milieu-inspectie - normen opleggen voor bepaalde stoffen op aangevoerde gronden in de Kleiputten van Meulebeke. Het gaat om sulfaten, PCB’s en gebromeerde vlamvertragers. De buurtbewoners, die zich eerder al verenigden in een actiecomité om asbest uit de putten te houden, zijn sceptisch en begrijpen niet dat het bedrijf die normen zelf mag kiezen.

OB&D werkt al sinds 2006 in de Kleiputten in de Steenovenstraat. Het bedrijf heeft door de jaren heen verschillende milieuvergunningen gekregen, maar niet altijd zonder slag of stoot. Zo konden buurtbewoners voorkomen dat er asbest in de putten zou gestort worden. In 2016 volgde een nieuwe aanvraag voor het bouwen van een tijdelijke en definitieve opslagplaats voor niet-gecontroleerde en dus mogelijk verontreinigde gronden en toen kwamen er 440 bezwaarschriften binnen. Het provinciebestuur gaf toch groen licht, maar legde wel strenge voorwaarden op, zoals de regelmatige controle van de grond.

Grondwater

“Tien jaar geleden konden we bepaalde stoffen nog niet detecteren. Nu is dat wel het geval en daarom leggen we onszelf strengere normen op”, vertelt Glenn Heernaert van OB&D, die daarbij hulp kreeg van studiebureau Bova Enviroplus. “Omdat we regelmatig grond uit Frankrijk aanvoeren, moeten we een norm voor sulfaten aan de Franse overheid voorleggen. In ons land gelden daar geen normen voor, maar we leggen die dus aan onszelf op. Al zijn sulfate niet giftig.”

Voor PCB’s (een chemische stof die onder andere in transformatoren zit, nvdr) is er geen norm en moet het bedrijf alles aftoetsen aan Vlarebo, de Vlaamse regelgever rond bodemsanering. “Daarom hebben deskundigen ingeschakeld”, gaat Heernaert verder. “Verder vraagt de milieu-inspectie ons om voorwaarden te creëren voor het gebruik van gebromeerde vlamvertragers, een organische verbinding die brandwerend werkt. Het studiebureau stelt voor het opgepompte grondwater nauwkeurig op te volgen en het door een waterzuiveringsinstallatie te laten reinigen voor het in de Duivelsputbeek terechtkomt als er verontreiniging is.”

Omgekeerde wereld

De buurt blijft sceptisch. “Dit moet een van de meest overbodige infovergaderingen uit mijn leven zijn”, zucht Bernard Staelens. “Dit is toch de omgekeerde wereld: de overheid die een afvalbedrijf vraagt zichzelf normen op te leggen. Dat is alsof je een autocoureur zou vragen om overal waar hij passeert zelf de snelheidslimiet te bepalen. Normaal roep je experts samen en je laat hen normen opstellen die dan de wet worden. Hier kan het bedrijf die normen zelf opstellen en moet een commissie er zich op provinciaal niveau over buigen. Ze vragen nu wel de mening van de bevolking, maar in feite hebben wij daar niks over te zeggen. Ik ga geen bezwaarschrift indienen, maar ik ga toch een brief naar de gemeente en minister schrijven om de gebreken van deze procedure aan de kaak te stellen.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 december. Daarna moet de gemeente advies geven, maar de provincie zal uiteindelijk de beslissing nemen.