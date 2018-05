Straffen met uitstel na oplichting met wonderthermos 26 mei 2018

Een Iraans koppel heeft in het Gentse hof van beroep straffen met uitstel gekregen voor het oplichten van zieke mensen uit de regio West-Vlaanderen. Mehran T. K. kreeg achttien maanden cel met voorwaarden, zijn vrouw twaalf maanden met uitstel. De Iraniër gaf zich uit voor een gezondheidsgoeroe en beweerde dat hij de patiënten kon genezen door hen water te laten drinken uit een wonderthermos en lucht te laten inademen via een inhalatietoestel. In 2012 kwam er een klacht binnen bij de Orde van Geneesheren die een onderzoek startten. Acht slachtoffers konden geïdentificeerd worden, twee van hen stelden zich burgelijke partij. Zij kregen een schadevergoeding toegekend. De oplichting bracht het koppel meer dan 15.000 euro op, wat de rechter verbeurd verklaarde. Het koppel is ondertussen al verhuisd naar Italië. (DJG)