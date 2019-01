Sportkampioenen gezocht VDI

21 januari 2019

15u04

Bron: VDI 0

De gemeente is op zoek naar sportieve inwoners die in de periode van 1 januari tot en met 31 december een regionale of provinciale titel of ereplaats tijdens Vlaamse, nationale, Europese of Wereldkampioenschappen behaalde. Het indienen of voordragen van een kandidatuur voor sportfiguur is ook altijd welkom. Kom je zelf of iemand van je club in aanmerking, dan kan je een mail met de naam, titel, sporttak, foto’s en nog wat extra info over de behaalde titel sturen naar vrijetijd@meulebeke.be en dat ten laatste tot woensdag 6 februari.