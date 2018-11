Speelgoedinzameling voor kwetsbare gezinnen 22 november 2018

Gemeente Meulebeke organiseert deze week via het IBO 't Berenhuisje een inzamelactie voor speelgoed voor kinderen uit kwetsbare Meulebeekse gezinnen.





Nog tot vrijdag 23 november kan je speelgoed (intact, proper en volledig) binnenbrengen in OC Vondel aan de Karel van Manderstraat 26 tijdens de openingsuren van de kinderopvang.





Het is de bedoeling dat het verzamelde speelgoed begin volgende week in pakketten verdeeld wordt en zo snel mogelijk bij de kwetsbare gezinnen in Meulebeke terechtkomt, nog voor de verjaardag van de Sint. Indien het speelgoedaanbod groter is dan de vraag, dan wordt het overige speelgoed geschonken aan goede doelen in de regio, die ook werken met kwetsbare gezinnen.





