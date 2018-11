Speelgoedinzamelacties voor kansarme gezinnen 09 november 2018

Op zaterdag 10 november organiseert KWB Oostrozebeke een speelgoedinzamelactie. Wie speelgoed wil schenken, kan dit tussen 14 en 17 uur komen afgeven in de cafetaria van woonzorgcentrum Rozenberg. Het geschonken materiaal wordt via de sociale diensten doorgegeven aan arme kinderen. Ook in Meulebeke is er een speelgoedinzamelactie. Die loopt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. Het speelgoed binnen brengen kan via kinderopvang 't Berenhuisje op de eerste verdieping van OC Vondel. Zorg er voor dat het speelgoed, intact, proper en volledig is. (VDI)