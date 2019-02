Slechts tien arbeiders aan de slag bij Vitalo VDI

13 februari 2019

10u43

Bron: VDI 0

De nationale stakingsdag werd bij plasticverwerkend bedrijf Vitalo op de Bruggesteenweg in Meulebeke zeer goed opgevolgd. Slechts tien arbeiders en een paar bedienden gingen deze ochtend aan het werk, de rest was solidair met de vakbonden.

”Mensen kwamen spontaan naar ons om te zeggen dat ze mee zouden staken”, vertellen Tinne Vercarre (ACV) en Filiep Priem (ABVV). “De vraag om loonopslag is allesbehalve onredelijk en ook de pensioenstrijd ligt veel mensen hier nauw aan het hart. Deze morgen was er een vakbondsactie met vuurtjes en zelfs een schuilhutje – een omgedraaide werkcontainer – aan de ingang. Ook deze avond zullen we opnieuw actie voeren aan de poort. De nachtploeg zal niet aan het werk gaan.”