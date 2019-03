Sint-Antoniusschool vormt betonnen speelplaats om in groene speelweide en wint prijs VDI

19 maart 2019

14u25

Bron: VDI 0 Meulebeke De Sint-Antoniusschool op ’t Veld is een van de winnaars van Operatie Perforatie, een project van Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin. Dat ijvert voor het weghalen van verharding en die te vervangen door water of groen. De school diende een voorstel in om de helft van de betonnen speelplaats om te toveren in een groene speelweide.

Volgens Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin wordt nergens in Europa zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. “Daardoor kan regenwater niet meer in de bodem dringen”, zegt directeur Danny Baeten van Aquafin. “Het gevolg is meer wateroverlast. Om meer ruimte te geven aan water en natuur hebben we Operatie Perforatie opgestart. Daarbij dagen we organisaties uit om de voordelen van minder verharding en meer groen in de praktijk om te zetten.”

Hart voor de natuur

Uiteindelijk dienden 87 organisaties een dossier in. Meer dan de helft van de projecten werd ingezonden door scholen, waaronder de Sint-Antoniusschool. “Speelplaatsen bestaan nog te vaak uit grijze betonnen vlaktes”, vertelt directeur Koen Ameye. “Daarom tekenden we samen met onze leerlingen een plan uit waarbij de helft van de speelplaats in een groenzone wordt omgetoverd. We noemen ons zelf een school met een hart voor de natuur. Dat we die natuur ook binnen de schoolmuren wilden brengen was dus een logische stap.”

“Het was onze droom om de betonnen speelplaats om te toveren tot een groen paradijs. In de eerste plaats als speelruimte, maar ook als educatieve ruimte. Naast de aanleg van gras, hagen, bomen, bessenstruiken, voorzien we ook een vlonder, evenwichtsparcours, arena, zandbak en grindput. De vijfduizend euro die we krijgen, is erg welkom. We zijn al met de aanleg begonnen. Het gras is al gezaaid en de speeltoestellen komen er binnenkort bij.”