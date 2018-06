Schepen Danny Bossuyt duwt Lijst van de Burgemeester 22 juni 2018

Dat de bestuursploeg van CD&V samen met huidige oppositiepartij VRIJ onder de noemer Lijst van de Burgemeester naar de kiezer trekt, raakte al eerder bekend. Nu zijn ook de plaatsen bekendgemaakt. We wisten al dat burgemeester Dirk Verwilst de eerste plaats zou bekleden en dus zichzelf wil opvolgen. De tweede plaats is voor schepen Katrien Seys, de derde voor VRIJ-raadslid Bert Verdru. Daarna volgen CD&V-schepenen Rita Decostere, Nele Gelaude, VRIJ-raadslid Lieve Germonprez en jeugdschepen Amelie Soenens. Milieuschepen Danny Bossuyt duwt de lijst. Een andere verrassende naam op de lijst is die van Bernard De Marez (plaats 15), die elk jaar de Tabaksommegang mee in goede banen leidt. (VDI)