Rusthuispersoneel akkoord met nieuwe loonsvoorwaarden 16 februari 2018

In 2020 smelten woonzorgcentra Ter Deeve (OCMW) en Sint-Vincentius (privé) samen tot het nieuwe woon-zorgcentrum De Lappers. Om die overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen kunnen de 35 personeelsleden van Ter Deeve straks ook nog in het nieuwe woon-zorgcentrum aan de slag blijven.





De vakbonden zaten woensdag samen met het personeel om de nieuwe loonsvoorwaarden te bespreken en die zijn door hen goedgekeurd. "Op het moment van de overgang wordt hun huidig brutoloon bevroren en is er de belofte dat ze nooit minder dan dat bedrag zullen verdienen", aldus Joris Vanraes van ACV Openbare Diensten.





Wat vakantie- en feestdagen en maaltijdcheques betreft: sommige zaken verdwijnen, maar het bestuur garandeert dat dit voor een periode van drie jaar financieel gecompenseerd wordt. Het is wel zo dat we tegen een privatisering van het woon-zorgcentrum op zich zijn. Er waren volgens ons andere opties, maar dat zijn politieke keuzes. Maar over het loon is nu alvast een akkoord en daar is onze achterban tevreden mee."





(VDI)