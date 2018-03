Religieuze vertelsels op Nacht van de Geschiedenis 20 maart 2018

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 20 maart duikt het Davidsfonds aan de hand van enkele straffe vertelsels in de lokale historiek. Dit keer staat alles in het teken van religie.





Starten gebeurt om 19.30 uur aan de Hoeve vincent in de Krekelstraat 134. Van daar gaat het naar de Kapel van Bijstand. Onderweg zijn er verhalen van natuur- en bosgids Renata Bruggeman, historicus Antoon Naert over de vele West-Vlaamse volksverhalen en van pastoor Jozef Claerhout over decennia van geloof en ongeloof.





Op het einde kan je ontspannen met een 'heksen-bierbrouwsel' en een heksenverbranding. Leden met een voordeelkaart en leden van de heemkring betalen 5 euro, Davidsfonds-leden betalen 8 euro en anderen betalen 12 euro. Er zit een drankje in de prijs inbegrepen.





Inschrijven kan via www.meulebeke.davidsfonds.be of declerck.filip@skynet.be of op het nummer 051/48.52.79. (VDI)