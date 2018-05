Proefopstelling eenrichtingsverkeer in twee straten 03 mei 2018

Sinds kort geldt er een nieuwe proefopstelling rond beperkt éénrichtingsverkeer in twee straten. Het gaat om het stuk Karel van Manderstraat tussen de Rijselstraat tot de Politieke Gevangenenstraat en het stuk Oude Gentstraat vanaf de Karel van Manderstraat tot de Godshuisstraat. Er geldt in dat stuk van de Karel van Manderstraat aan de kant van het kerkhof ook een parkeerverbod. In de Oude Gentstraat gaat het om een verbod aan de kant van de onpare nummers. Er zal geen voorlopige belijning aangebracht worden voor parkeervakken. (VDI)