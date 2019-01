Poëzie palmt OC Vondel in VDI

31 januari 2019

18u40

Bron: VDI 0

Op zondag 3 februari is er in de Academie voor Muziek en Woord in ontmoetingscentrum Vondel de poëzievoormiddag ‘Vers geregeld’. Om 10 uur organiseert het Meulebeeks Dichters Collectief het evenement in samenwerking met de bib. De titel verwijst enerzijds naar de verzen en regels in het gedicht, maar veel mensen kennen nog ‘een schelle vers geregeld’ of het gezouten buikspek van het varken. Daarmee leggen de organisatoren een link naar poëzie over vlees en eten heen.

De deelnemers brengen eigen werk net als een gedicht van een lievelingspoëet. Treden zondag aan: Luc Bouckhuyt, Johny Boussauw, Linda Denys, Carine Tallieu, Geert Tallieu, Lieven Van Parys, Tom Veys en Elise Warlop. De gedichten worden afgewisseld met muzikale optredens van Geert Tallieu en Tom Veys. Achteraf krijgen de aanwezigen een drankje. De bundel met drie gedichten is voor 3 euro verkrijgbaar.