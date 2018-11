Pieter en Luc richten eigen modelbouwclub op 27 november 2018

02u22 0 Meulebeke Pieter Dehullu en Luc Vansteenkiste willen volgend jaar een modelbouwclub in Meulebeke oprichten. Voor iedereen die geïnteresseerd is in bouwdozen en miniatuurmodellen organiseren ze nu vrijdag om 20 uur een infomoment in café De Middenstand in de Oostrozebekestraat 1.

"Eind jaren '70 kocht ik mijn eerste bouwdoos en sindsdien heb ik de microbe te pakken", vertelt Pieter. "Ik kan me dagelijks makkelijk uren bezig houden met het bouwen van die modellen. Ze zijn uiteraard op schaal, maar verder heel natuurgetrouw. Voor het model van een vliegtuig, boot of ander voertuig moet je je uiteraard aan de handleiding houden, maar voor de inkleuring kun je je verbeelding de vrije loop laten. Ik doe dat graag zo realistisch mogelijk, inclusief roestvlekken op een tank of straaljager."





Tips

Pieter vond een compagnon in Luc Vansteenkiste. "We raakten op café aan de praat en ik was onder de indruk van deze hobby", legt Luc uit. "Daarom heb ik toegezegd om te helpen met de oprichting van de club. Vanaf januari willen we elke derde vrijdag van de maand samen komen en dat tien keer per jaar. In ruil vragen we tien euro lidgeld. Bedoeling is om tips uit te wisselen, maar uiteraard ook om samen te bouwen. Eén keer per jaar nodigen we ook een spreker uit."





Meer info via pieterdehullu@hotmail.com of op 0479/92.01.25. (VDI)