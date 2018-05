Per fiets naar Noordkaap voor beroertepatiënten MARCEL (61) EN WILLIAM (63) FIETSEN 3.200 KILOMETER IN 22 DAGEN CHARLOTTE DEGEZELLE

01 juni 2018

02u33 0 Meulebeke Op 22 dagen de 3.200 kilometer tussen Oekene en de Noordkaap per fiets overbruggen. Dat is de uitdaging die Oekenaars William Cools (63) en Marcel Trybou (61) aangaan. Ze laten zich bovendien per kilometer sponsoren voor lotgenotenvereniging 'CVA Mijn tweede leven'.

"Naar de Noordkaap, het noordelijkste puntje van het Europese continent, fietsen is al meer dan 20 jaar m'n droom", vertelt William Cools. "Maar je bent hiervoor al snel een kleine maand onderweg waardoor dat plan altijd op het schap bleef liggen." Maar dat betekent niet dat William geen uitdagende fietstochten aflegde. De voorbije jaren trok hij onder meer richting Lourdes, Rome, Santiago de Compostella en Mont St. Michel. "Maar nu m'n echtgenote en ik met pensioen zijn is het tijd om die jongensdroom te realiseren."





William ging op zoek naar een compagnon de route en vond die in Marcel Trybou, eveneens een ervaren fietser. Beiden hebben dit jaar al zo'n 5.000 kilometer achter de kiezen, een voorbereiding die hen straks van pas zal komen. Hun vertrek is gepland op 3 juni, op 28 juni moeten ze terug zijn. "Het wordt zwaar",weet Marcel. "22 dagen na elkaar gaan we gemiddeld 145 kilometer fietsen door België, Nederland, Duitsland, Zweden en Finland om in Noorwegen te eindigen. We fietsen zo weinig mogelijk door Noorwegen omdat de weersomstandigheden daar minder zijn en je meer rond fjorden moet rijden." "Net omdat het niet evident wordt, zijn we blij dat onze partners, Gerda Cappelle en Anne-Marie Staelens volgen met een bestelwagen en onze bagage vervoeren, boodschappen doen en ons bevoorraden."





Aan de fietstocht wordt een goed doel gekoppeld. De mannen laten zich sponsoren voor 'CVA Mijn tweede leven'. "Mijn zus Ingrid had enkele jaren terug een CVA en belandde hierdoor in een rolstoel", vertelt Marcel. "Ik wil al langer iets voor haar doen en deze fietstocht is de ideale gelegenheid. Ingrid vindt ons initiatief een mooi gebaar."





Herseninfarct

'CVA Mijn tweede leven' is de enige lotgenotenvereniging in West-Vlaanderen voor mensen die een herseninfarct of -bloeding hadden en de enige in Vlaanderen die nauw samenwerkt met verschillende ziekenhuizen. Bezielster is de Meulebeekse Conny Labeeuw. "Tweemaandelijks komen we samen in een ontspannen sfeer om ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar maar vooral om leuke activiteiten te ondernemen. We krijgen geen subsidies en zijn William en Marcel dan ook heel dankbaar voor hun inspanning."





Hoeveel ingezameld wordt, hangt af van het grote publiek. Sponsoren kan door over te schrijven op BE38 0688 9430 5772 van 'CVA mijn tweede leven met vermelding 'Sponsortocht Noordkaap'. "Het zou mooi zijn mocht elke kilometer gesponsord worden en we 3.200 euro kunnen schenken. Het dubbele kunnen overhandigen zou helemaal schitterend zijn', besluiten Marcel en William.