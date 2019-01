PAUL DEMEULEMEESTER "Gemeente financieel gezond houden" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE VDI

04 januari 2019

08u09

Bron: VDI 0

Weinig veranderingen in het schepencollege van burgemeester Dirk Verwilst. Katrien Seys, Danny Bossuyt en Rita Decostere blijven op post. Door het samengaan van VRIJ en CD&V in Lijst van de Burgemeester mag VRIJ ook twee schepenen leveren. Lieve Germonprez wordt schepen van Burgerwelzijn en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Bert Verdru neemt vanaf 2022 de fakkel over van nieuwkomer Paul Demeulemeester (64, CD&V). Paul buigt zich de komende drie jaar over Financiën en Begroting, Communicatie, ICT, Gebouwen en Infrastructuur, Patrimonium, Onderwijs en Kerkfabrieken. "Als gepensioneerd bankdirecteur zijn financiën jaren mijn verantwoordelijkheid geweest. Ik heb zo veel uitdagingen en dromen van Meulebekenaren helpen realiseren en hoop straks hetzelfde voor onze gemeente te kunnen doen. Ik wil Meulebeke helpen financieel gezond te blijven. Dat betekent dat we zuinig moeten zijn waar nodig, maar dat betekent niet dat we geen dingen kunnen realiseren. Een van de uitdagingen wordt het zwembad op Ter Borcht. Straks zullen we moeten kiezen voor renovatie of nieuwbouw." Christel, de vrouw van Paul, is lerares in de Paandersschool. "Via haar hou ik de vinger aan de pols op vlak van onderwijs", knipoogt Paul. "Ik weet dat leerkrachten veel inspanningen leveren om leerlingen een goeie opleiding te geven, dus ook daar zal ik de nodige aandacht voor hebben." (VDI)