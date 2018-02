Overleed motard na medische fout? FAMILIE EN ADVOCATEN VRAGEN BIJKOMEND ONDERZOEK NA DODELIJK ONGEVAL HANS VERBEKE

20 februari 2018

02u31 0 Meulebeke Beveelt de politierechter aanvullend gerechtelijk onderzoek om de doodsoorzaak te achterhalen van motorrijder Filip Vangampelaere (49) uit Zulte? Dat willen alvast alle betrokken partijen in het dossier, ook de 40-jarige man uit Oostrozebeke die het ongeval veroorzaakte waarbij Vangampelaere zwaargewond raakte. "Mij maakt het allemaal niet veel uit", zegt de moeder van de motorrijder. "Ik wil alleen mijn zoon terug."

Het was helemaal geen ongeval door roekeloosheid, die 28ste oktober vorig jaar op de Ginste. Op het kruispunt van de Gentstraat met de Ginstestraat botste daar motorrijder Filip Vangampelaere uit Zulte - bijgenaamd 'Slekke' omdat hij altijd zo traag reed - tegen de wagen van een nu 40-jarige man uit Oostrozebeke. "De zichtbaarheid op het kruispunt, waar ik veel passeer, is niet optimaal", zegt de automobilist.





"Daarom ben ik er altijd extra voorzichtig. Ook die keer. Toen ik traagjes de baan wilde dwarsen, zag ik plots die motorrijder. Ik remde en reed vlug nog weer achteruit. Maar het was al te laat."





Fout in ambulance

Filip Vangampelaere raakte zwaargewond aan het been, maar was nog volledig bij bewustzijn. Hij praatte nadien nog tegen omstaanders, deed summier zijn verhaal aan de politie. Maar bij aankomst in het AZ Delta in Roeselare bleek de man uiterst kritiek en overleed hij. "We begrepen er niets van maar in het ziekenhuis kregen we te horen dat er in de ambulance, op weg naar de kliniek, iets was misgelopen", zegt Magda Rogge uit Zulte, de moeder van de motorrijder. "Daarom heb ik de automobilist ook geschreven - nadat ik van hem een brief kreeg met excuses - dat we hem weinig kwalijk nemen. Hij heeft een fout gemaakt die leidde tot het ongeval, maar wij zijn ervan overtuigd dat Filip niet bezweken is aan zijn verwondingen."





Gemis

De automobilist uit Oostrozebeke betwist zijn verantwoordelijkheid niet. Maar zowel zijn advocaten als die van de familie van het slachtoffer willen duidelijkheid over de oorzaak van het overlijden. Politierechter Philip Hoste denkt na of dergelijk bijkomend onderzoek opportuun is en stelde daarom de zaak uit naar 19 maart. "Voor mij maakt het allemaal niet zo veel uit", zucht Magda Rogge. "Ik wil alleen mijn zoon terug. Filip trok na zijn scheiding weer bij me in. Hij woonde hier acht jaar en verhuisde toen naar een woning hier recht tegenover. Elke dag kwam hij nog over de vloer en hielp hij me met tal van klusjes. Hij deed ook mijn administratie. Onze band was erg goed. Daarom doet zijn overlijden extra veel pijn. Ik mis hem nog elke dag ongelooflijk hard."