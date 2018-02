Oud-wielrenner Walter Boucquet (76) overleden 13 februari 2018

02u47 0 Meulebeke Voormalig wielrenner Walter Boucquet is op 76-jarige leeftijd overleden. De naar Ingelmunster uitgeweken Meulebekenaar was acht jaar beroepsrenner bij oa. Flandria-Faema, Flandria-Romeo, Mann Grundig en Novy.

Zijn grootste successen boekte hij tussen 1963 en 1970, met als uitschieters in 1964 ritwinst in de Ronde van Italië en de Ronde van Portugal. Hij won later ook de Ronde van Picardië en de GP de Belgique. Hij reed ook drie keer de Tour de France, waarvan hij er twee uitreed. Een van zijn laatste wapenfeiten was in 1970 winst in Vorst-Meulebeke, een wedstrijd waar hij de mooiste herinnering aan bewaart omdat hij toen in eigen gemeente als eerste over de streep reed. "Dat was echt genieten", liet hij daarover ooit optekenen. "De aankomst lag toen ook in de Kasteeldreef en daar stond een massa volk toen ik de overwinning haalde."





Handelsvertegenwoordiger

Dat jaar werd hij niet meer geselecteerd voor de Tour de France, waardoor hij op zijn 29ste abrupt stopte met koersen. Later werd hij nog voorzitter van de wielerploeg Soenens-Germond. Na zijn wielercarrière werd Walter handelsvertegenwoordiger in veevoeders en uitbater van het Meulebeekse volkscafé De Driehoek. In 2016 werd Walter nog geopereerd aan een hersentumor. Hij verbleef de laatste jaren in rusthuis Maria Rustoord, waar hij gisteren overleed. De begrafenisplechtigheid vindt zaterdag om10 uur in de Sint-Amanduskerk in Ingelmunster plaats. (VDI)