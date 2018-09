Oud-leerling leidt bestuur sportschool 05 september 2018

02u42 0

De Raad van Bestuur van de Sportschool Meulebeke heeft Kurt Wallaeys (54) als nieuwe voorzitter aangesteld.





Hij volgt in die functie voormalig burgemeester Daniël Vanpoucke op. Die zette eind juni vorig jaar een stap terug. De nieuwe voorzitter is een oud-leerling van de school. Na zijn opleiding in Meulebeke behaalde hij in het Gentse Sint-Lucasinstituut een master interieurarchitectuur. Hij leidt vanuit Wingene de vennootschappen Wallaeys Designers, Het Blauwe Fabriekje en Creative Fo(ur).





Wallaeys leerde op de sportschool ook zijn latere echtgenote kennen en ook een van zijn kinderen liep er school. Hij maakte al sinds 2004 deel uit van het schoolbestuur.





(VDI)