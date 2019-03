Oppositie wil korting op gezinsbelasting voor alleenstaanden en eenoudergezinnen VDI

Bron: VDI 0 Meulebeke De belastingen blijven de gemoederen beroeren in Meulebeke. Nadat een belastingsverhoging in januari nog een jaartje uitgesteld werd omdat de VRIJ-fractie binnen meerderheidspartij Lijst van de Burgemeester tegen stemde, lagen dit keer dezelfde belastingstarieven als vorig jaar voor. Bij het luikje ‘gezinsbelasting had de oppositie enkele opmerkingen.

De gezinsbelasting in Meulebeke staat al enkele jaren op 100 euro. Enkel alleenstaanden ouder dan 65 jaar moeten slechts 25 euro betalen. “Dat is een mooi gebaar, maar het blijft fundamenteel oneerlijk om een gelijkaardige korting ook niet voor jongere alleenstaanden en eenoudergezinnen in te voeren”, klonk het zowel bij Rik Priem (ZorgSaam) en Machteld Vanhee (N-VA).

”Dit is een onrechtvaardige belasting gezien ze forfaitair is”, aldus Priem. “We zijn het ook niet eens met de definitie van een gezin en stellen een discriminatie naar alleenstaanden vast. Die kiezen ongeacht hun leeftijd niet altijd voor hun situatie en dit terwijl de meerderheid het tegendeel beweert. We vinden dat zowel de gezins- als bedrijvenbelasting moet worden afgeschaft en dat de personenbelasting en onroerende voorheffing naar de situatie van deze vier situaties moet worden aangepast. Daarom stemmen wij tegen dit voorstel.”

De N-VA-fractie stelt voor om slechts 50 in plaats van 100 euro te vragen voor de 1.315 alleenstaande en 118 eenoudergezinnen in de gemeente. Opvallend: de VRIJ-fractie in de gemeenteraad onthield zich op het punt. Het onderwerp belastingen blijkt twee maand na hun stemgedrag nog altijd gevoelig te liggen.

De belastingen werden toch goedgekeurd. “Gezien de belastingen niet verhoogd mochten worden na 31 januari moeten we ons geld toch voor de investeringen in 2019 toch érgens halen”, motiveert burgemeester Dirk Verwilst de beslissing. “Voor de periode 2020-2025 zullen we bekijken wat mogelijk is, want we zijn zeker niet doof voor die opmerkingen.”

Bij de bedrijfsbelasting is het voortaan zo dat die enkel van kracht is op één ondernemersnummer per adres. Op die manier hoeft iemand die van thuis uit een bedrijf(je) runt wel degelijk een gezins- en bedrijfsbelasting betalen.