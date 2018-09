Opendeurdag bij Radio FM Gold 04 september 2018

Lokale radiozender Radio FM Gold organiseert op zondag 16 september tussen 10 en 17 uur een opendeurdag. De zender ontving vorig jaar als een van de eerste lokale radio's een nieuwe erkenning voor negen jaar. "Dit liet ons toe om te investeren in de toekomst", vertelt Bart Verstraete. "Reeds enkele jaren werken we met het computersysteem on-air radio, maar nu hebben we ook als eerste in de regio alle randapparatuur zoals mengborden en soundprocessing gedigitaliseerd. De studio's van Radio FM Gold bevinden zich op de vierde verdieping van OC Vondel in de Karel van Manderstraat 26. Er is een ruime parking achter het gebouw. (VDI)