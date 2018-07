Opbrengst benefiet dreigt verloren te gaan GEZIN MOET HERSTEL KAPOTTE LIFT OC DE VONDEL BETALEN VALENTIJN DUMOULEIN

31 juli 2018

02u45 0 Meulebeke De opbrengst van de benefiet van kankerpatiëntje Tiana Dewaele (6) uit Ingelmunster dreigt verloren te gaan. De benefiet vond plaats in OC Vondel in Meulebeke en sinds dat weekend is er een lift in het gebouw defect. Volgens het reglement wordt de schade verhaald op de huurders.

Tiana (6), dochtertje van Vanessa Lemaire en Piet Dewaele, heeft een kwaadaardige hersentumor. Het meisje onderging de voorbije maanden een intensieve bestralings- en chemokuur. Met een namiddag vol kinderanimatie wilden haar grootouders een benefiet organiseren om de ziekenhuiskosten te kunnen betalen. Familie, vrienden en sympathisanten genoten op zaterdag 7 juli van een geslaagde benefiet in OC Vondel, maar die dreigt nu een maat voor niks te zijn geweest. "We kregen vorige week donderdag telefoon van de gemeente Meulebeke om te melden dat er een lift in het gebouw defect was en dat dit gebeurd zou zijn tijdens de benefiet", vertelt opa Ghislain. "Blijkbaar zouden kinderen met de lift gespeeld hebben. Aan de lijn klonk het dat wij zouden moeten opdraaien voor de kosten. We zijn er kapot van. Hopelijk komt er toch nog een oplossing uit de bus, want de ziekenhuisfacturen die we hebben ontvangen, zijn niet mals."





Klusjesmannen

Ghislain ontkent dat de lift kapot gemaakt is door iemand die op de benefiet was. "Anders hadden we dat gemerkt", zegt hij. "Wij hielden alles in de gaten en de kindjes zaten in de grote zaal naar de animatie te kijken. We zagen bij de voorbereiding op vrijdag 6 juli wel dat er twee klusjesmannen in de buurt van de lift stonden. Toen sloegen we daar niet veel acht op, maar nu lijkt dat toch vreemd. Ze kunnen zoiets makkelijk achterhalen bij de onderhoudsdienst." Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) wacht verder onderzoek af voor hij een beslissing neemt. "Ik wil eerste alle betrokken partijen spreken", zegt hij. "Niet alleen de organisatoren van de benefiet, maar ook de mensen van de onderhouds- en cultuurdienst. Alleen op die manier kunnen we de waarheid achterhalen. We behandelen de kwestie volgende week op het schepencollege. Er is nu ook nog geen factuur, dus ik heb geen idee wat de herstelkosten zullen zijn." Ghislain wacht voorlopig af. "Meer kan ik niet doen", zucht hij. "Ik hoop alleen dat de bewijzen ons zullen vrijpleiten. Ondertussen gaat het al wat beter met Tiana. Haar chemokuur zit erop en vandaag maken ze een nieuwe scan die meer duidelijkheid moet brengen over haar gezondheid. Donderdag weten we dan de uitslag."