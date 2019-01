Ontmoet Joy Vanmellaerts (23), Miss Tattoo Belgium 2019: “Tatoeages geven me de kans om te rouwen” Charlotte Degezelle

20 januari 2019

11u30 0 Meulebeke Joy Vanmellaerts (23), de enige West-Vlaamse kandidate, is zaterdagavond in de White Cinema tot Miss Tattoo Belgium gekroond. Hoewel ze het voor de verkiezingsshow al bijzonder goed deed bij de sms-voting, kwam de overwinning voor haar toch nog bijzonder onverwacht.

“Bij eerdere verkiezingen waar ik aan deelnam, werd ik steeds afgekeurd omwille van mijn tatoeages. Het voelt dan ook heel bijzonder dat ik mezelf nu de kersverse Miss Tattoo Belgium 2019 mag noemen. Ik ben er voor de volle 100 procent voor gegaan, maar kan nog steeds maar amper geloven en ben nog wat in shock. Ik Heb ook nog geen oog dichtgedaan, want mijn gsm staat roodgloeiend door de vele berichtjes om me te feliciteren”, reageert Joy op haar titel.

In totaal heeft Joy een 20-tal tatoeages. Op haar armen, handen, bil, enkels, ribben, nek,.. Tatoeages zijn voor haar veel meer dan louter lichaamsversiering. “Ze bieden me de kans om te rouwen”, aldus Joy. “Specifiek één tattoo kiezen die voor mij de meest betekenisvolle is, kan ik niet. Heel m’n rechterarm is heel belangrijk en net die arm stond in de kijker tijdens de verkiezing. Ik kreeg enorm veel complimenten. Men noemde het de mooiste ‘sleeve’ (volledige armtatoeage, red.) van allemaal.”

Herinnering aan oma

Maar het gaat om veel meer dan enkel een mooie tattoo. “Op m’n arm staat m’n allereerste tatoeage, het woord ‘redemption’ met daarboven een vogeltje dat recht naar de hemel vliegt. Die liet ik plaatsen kort na het overlijden van m’n oma. Later liet ik voor haar nog een tranend oog aan de binnenkant van mijn arm zetten. Zo is oma altijd bij me. Ook tijdens de verkiezing. Ze zou zo trots zijn.” Een andere waardevolle tattoo is die van een kruisje op Joys vinger. Die herinnert haar aan een schoolvriendin die vier jaar geleden uit het leven stapte.

De voorbije weken dook Joys naam meermaals op in de top drie van de sms-voting voor Miss Tattoo Belgium. “Toch kwam de titel heel onverwacht. Er waren nog twee kandidates die heel populair waren. Daarom hoopte ik eerder op een plaatsje in de top drie. Maar effectief tot Miss gekroond worden, voelt fantastisch. Volgende week trek ik al naar Luxemburg waar ik in de jury zetel van Miss Tattoo Luxemburg. Daarnaast zal ik als miss de nieuwe kandidates voor de volgende titel begeleiden en opduiken voor actes de présence. Ook krijg ik een prijzenpakket met onder meer een waardebon voor een tattoo en mag ik samen met de organisatie een week naar Miami. Superleuk is trouwens dat mijn beste kameraad Glenn Degroote (uit Eeklo nvdr.) verkozen is tot Mister Tattoo Belgium 2019. We hadden altijd gehoopt om deze unieke ervaring te kunnen delen, en dat wordt nu realiteit.”