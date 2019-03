Ontbijtactie steunt Rwandese kinderen VDI

04 maart 2019

17u51

Bron: VDI 1 Meulebeke De vereniging Zonder Grenzen Meulebeke organiseert op zondag 24 maart voor de 22ste keer een ontbijtactie ten voordele van de vzw Kinderhulp Rwanda.

De vzw zet zich in om schoolkosten, inschrijfgelden, internaatskosten en schoolmateriaal van Rwandese (wees)kinderen te betalen. “De vzw is dertig jaar geleden ontstaan uit persoonlijk contact met de lokale bevolking”, vertelt Dirk Willemyns van Zonder Grenzen Meulebeke. Ze biedt hulp aan 65 kinderen uit een voormalig weeshuis in Kigali die nu geplaatst zijn in gezinnen. Ze ondersteunt ook drie jongeren en negentien kinderen met een beperking die opgenomen zijn in het centrum voor mindervalide kinderen in Kamonyi. Verder ondersteunt ze nog eens 135 kinderen uit arme gezinnen.”

De ontbijtactie ontstond ooit als een kleinschalige actie voor Sandra, de Rwandese afstandsdochter van Hilde Houfflyn en wijlen haar man Jan. “Ondertussen steunen we met dezelfde actie zoveel meer kinderen”, vertelt Dirk. “Vorig jaar leverden we 2.372 ontbijten aan huis af. Dat zijn er weer enkele meer dan een jaar eerder. De actie vindt niet alleen plaats in Meulebeke, maar ook in Oostrozebeke, Ingelmunster, Ardooie, Pittem, Tielt, Dentergem, Wielsbeke, Waregem, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Roeselare en Wingene.”

Wie een ontbijtpakket wil, betaalt negen euro. Daarin zitten vier broodjes, een stuk fruit, een zachtgekookt ei, confituur, choco, kaas, boter, fruitsap en speculaas. Ontbijten worden geleverd tussen 7 en 10 uur door 45 vrijwillige chauffeurs.

Inschrijven kan nog tot en met 8 maart. Meer info op www.kinderhulprwanda.be of bij Dirk op 0479/92.21.86.