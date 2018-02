Ontbijtactie steunt Rwandese kinderen 17 februari 2018

De werkgroep Zonder Grenzen organiseert op 11 maart voor de 21ste keer een ontbijt-aan-huisactie ten voordele van Rwandese (wees)kinderen en mindervaliden. Tijdens de vorige actie werden er maar liefst 2.369 ontbijten klaargemaakt en afgeleverd. Toen werd 9.000 euro gestort aan de Vriendenkring Kinderhulp Rwanda, die financiële, materiële en morele steun levert aan noodlijdende kinderen in het Afrikaanse land. Momenteel biedt ze hulp aan 65 kinderen en jongeren van een weeshuis in Kigali. Daarnaast ondersteunen ze ook drie jongeren met een beperking en tien kinderen in een centrum voor mindervaliden. De hulp bestaat vooral uit het betalen van schoolkosten, voeding, hygiëne en medische zorgverstrekking. Inschrijven voor de ontbijtactie kan tot en met 23 februari via 0479/92.21.86 of d.willemyns@telenet.be. Een ontbijtpakket kost 9 euro. De dag zelf leveren ze aan huis tussen 78 en 10 uur. Ontbijten kan je ook afhalen in de Oostrozebekestraat 244. Meer info: www.kinderhulprwanda.be. (VDI)