Omloop Mandel-Leie-Schelde breidt uit 11 augustus 2018

De wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie Schelde is op zaterdag 25 augustus aan zijn 73ste editie toe. De koers vindt niet langer alleen plaats op een gesloten parcours in Meulebeke, maar breidt nu ook uit naar de aangrenzende gemeentes.





Er is een aanloop van 90 kilometer met drie keer dezelfde lus van dertig kilometer met passages door Oostrozebeke, Wielsbeke en Ingelmunster. Daarna gaat alles opnieuw richting een plaatselijk parcours van 12 kilometer in Meulebeke waar de renners acht rondjes rijden.





De wijziging is het gevolg van de nieuwe 1.1-status van de wedstrijd op de UCI-kalender. De Internationale Wielerunie vroeg de organiserende vzw Sportverbond Meulebeke om niet langer alleen plaatselijke rondes aan te bieden. Meer info: https://mandel-leie-schelde.site123.me/