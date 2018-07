Nieuwe voorzitter voor KFC Meulebeke 26 juli 2018

02u32 0

Kurt Declerck is de nieuwe voorzitter van KFC Meulebeke. Hij is met BCV Works en Techbox al jaren hoofdsponsor van de ploeg en zetelt sinds een half jaar ook in het bestuur.





Declerck volgt Walter Lava op, die sinds zijn aanstelling als voorzitter van het provinciaal comité zijn ontslag gaf bij KFC Meulebeke. De nieuwe voorzitter wil een fanionteam opbouwen rond Meulebeekse spelers en zo de betrokkenheid bij het voetbal in de gemeente verhogen. Daarnaast wil hij investeren in de professionalisering van de jeugdwerking. Zo werd met Stijn Dermul een Technisch Jeugdcoördinator aangesteld en heeft de club met Andy Sanders nu ook een jeugdscout in dienst. Declerck hoopt dat er volgend jaar terug provinciaal gespeeld kan worden.





(SVR)