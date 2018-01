Nieuwe verkaveling heet Leopold Sacrezstraat 19 januari 2018

02u44 0

Een nieuwe verkaveling tussen de Steen- en Kapellestraat zal de naam Leopold Sacrezstraat krijgen. Projectontwikkelaar Dumobil wil op de site 47 woningen bouwen.





De straatnaam werd gekozen door de cultuurraad en verwijst naar -Leopold Sacrez, die in 1891 in de gemeente geboren werd. Sacrez publiceerde heel wat foto's, postkaarten, tekeningen, aquarellen en historisch werk over de gemeente. Hij stond ook in voor de muurschilderingen in de Sint-Amanduskerk, maar die zijn in de jaren '60 overpleisterd. Hij stierf in 1967. (VDI)