Nieuwe straatnamen goedgekeurd 24 juli 2018

De straten in de nieuwe verkaveling aan de Oude Gentstraat hebben hun naam gekregen.





Aanvankelijk zou de hoofdstraat Korenstraat heten, maar dat is na advies van de Cultuurraad veranderd naar Graanstraat. De zijstraten heten Rogge-, Tarwe- en Boekweitstraat. Het steegje tussen de Tielt- en Bonestraat zal voortaan de naam Kloosterstraat dragen. In de nieuwe woonwijk aan wzc Sint-Vincentius komt dan weer de Sint-Vincentiusstraat.





Een nieuwe straat in de verkaveling aan de Vuilputstraat heet voortaan Henri Dunant, naar de stichter van het Rode Kruis. Oppositiepartij VRIJ stelde nog de naam Jozef Ferdinand Toussaint voor, naar de Meulebekenaar die ooit ijverde voor gratis onderwijs, maar daar ging het gemeentebestuur niet op in. (VDI)