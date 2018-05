Nieuwe speeltuigen in groenzones 08 mei 2018

Er zijn op twee locaties in Meulebeke nieuwe speeltuigen voor de jeugd ingehuldigd. In de Gezellelaan is het bestaande speelterrein volledig gerenoveerd. Er kwam een mooi gazon bij, net als een takkenwal en voor de kinderen kwamen er een schommel en klimrek bij. Op het pleintje in de Gaverstraat staat voortaan een combinatietoestel met glijbaan, klimrek en klimmuur. De gemeente trok voor de inrichting op beide locaties 15.000 euro uit. (VDI)