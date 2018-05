Nieuwe slogan voor sportschool 04 mei 2018

02u37 1

Sportschool VILO ging recent op zoek naar een nieuwe slogan en vond die door het uitschrijven van een wedstrijd. "We hielden een enquête bij leerlingen, ouders, oud-leerlingen en personeel", vertelt directeur Filip De Canck. "Na een selectie is de keuze gevallen op 'De coach naar je toekomst'. Het gaat om een inzending van onze wiskundeleerkracht Lieve Depoortere." De leerkracht krijgt als bedenkster een ballonvaart cadeau. Ook een van de stemmers op de slogan krijgt de kans mee te varen. Vandaag is er van 17 tot 21 uur een opendeurdag in de school. (VDI)