Nieuwe kandidaten bij ZorgSaam 07 augustus 2018

De nieuwe politieke beweging ZorgSaam, opgericht door sp.a'er Rik Priem en enkele gelijkgezinden, maakt enkele nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Eddy Vansteenkiste is hoofdmagazijnier en wil zich focussen op financiën, Cindy Pennick uit de Heulbosstraat werkt bij dienstenchequebedrijf Hulp in Huis en wil meer aandacht voor degelijke bejaardenzorg. Laatste nieuwkomer is Johan Lambrecht, die werkt als bediende. Hij wil meer beslissingen van algemeen in plaats van 'beperkt' nut bij de gemeente. Eerder raakte al bekend dat vakbondsman Christophe Vandenberghe voor ZorgSaam zal opkomen. (VDI)