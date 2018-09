Nieuwe caravan in gebruik genomen 04 september 2018

De kinderen van de Marialoopschool mochten op hun eerste schooldag een nieuwe caravan in gebruik nemen. Eerst mochten ze via de rode loper de school binnenwandelen en werden ze als echte vedetten in de schijnwerpers gezet.





Daarna werd een nieuw lokaaltje in de vorm van de caravan in gebruik genomen. Het zal vooral gebruikt worden als rustruimte op de anders vrij drukke speelplaats. "Ze kunnen er dan wat lezen of een gezelschapsspelletje spelen", aldus directrice Eva Rubens. "Ook tijdens de lesuren gebruiken we het als een miniklasje."





(VDI)