Nieuw zwembad of renovatie: verschil van zes miljoen euro.

31 januari 2019

De gemeente denkt er al langer over na om het zwembad op recreatiedomein Ter Borcht aan te pakken. Het dateert uit de jaren ’70 en in 2020 loopt de huidige milieuvergunning af. Oppositiepartij N-VA vroeg op de gemeenteraad meer info over het dossier, nu de eerste resultaten van een uitgevoerde studie bekend zouden moeten zijn. “Een renovatie wordt geraamd op zes miljoen euro, een nieuw zwembadcomplex op 12 miljoen euro”, aldus burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). “Er is nog geen beslissing gevallen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar een nieuw zwembad. Dat kost weliswaar meer, maar op de langere termijn gaan we daar de vruchten van plukken. Bovendien kunnen er ook samenwerkingen met buurgemeenten volgen om de kostprijs te drukken.”