Niels Destadsbader op Berenfeesten 27 april 2018

De Berenfeesten hebben met Niels Destadsbader een eerste headliner beet. De uit Deerlijk afkomstige zanger treedt op zondag 1 juli op. Hij komt er heel wat hits uit zijn debuutalbum Speeltijd zingen. Ook voor het jongerenpodium Bère Total is er een eerste band bekend. De lokale covergroep Rock Stovrie treedt er op. Het wordt overigens een speciaal jaar voor de Berenfeesten. Om de vijf jaar komt er ook de Berenstoet bij en straks is het opnieuw zover. Tal van verenigingen zijn al bezig met het maken van praalwagens voor de stoet. Dit jaar is het thema 'Bevrijding', enerzijds een verwijzing naar het oorlogsverleden, maar verenigingen zijn vrij om het thema in zijn breedste zin te benutten voor het aankleden van hun wagens. (VDI)