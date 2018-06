Nico schrijft met 'Melissa' eerste roman 23 juni 2018

Nico Wille heeft met 'Melissa' zijn eerste roman klaar. De Meulebekenaar had een moeilijke jeugd waarin hij veel gepest werd en later kampte hij ook met depressies. "Enkele specialisten hebben me daarop aangeraden mijn talent uit te spitten en me daarin te verdiepen", vertelt Nico. "Op hun aanraden ben ik cursussen creatief schrijven gaan volgen en dat bleek me wel te liggen. Met 'Melissa' schreef ik een verhaal met een paar autobiografische elementen, maar ook veel fictie en spanning. Je maakt er kennis met succesvol auteur Lucas Deschryver. Wanneer hij Melissa leert kennen, lijkt zijn schrijftalent plots behekst. Het boek is te koop via www.shopmybooks.com en kost 19,95 euro. Per verkocht boek gaat vijftig eurocent naar Kom op tegen Kanker. (VDI)