Nacht van de Koude Voeten aan 25e editie toe CDR

03 december 2018

11u11 0

Op 19 januari 2019 vindt de 25e editie van de Nacht van de Koude Voeten plaats. Kaarten bestellen kan vanaf 8 december in het gemeentehuis. Per persoon betaal je 20 euro en er kunnen amper 800 mensen mee op stap. De tocht gaat opnieuw langs de landelijke wegen van Meulebeke en onderweg zijn er vijf stops waar je verwend wordt met een hapje en een drankje. Aansluitend is er een stevige afterparty. Je kan vrij vertrekken tussen 18 en 20 uur aan OC Vondel. Denk aan warme kledij en stevige stapschoenen.