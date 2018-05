N-VA wil hondenloopweide in Meulebeke 17 mei 2018

02u42 0

Oppositiepartij N-VA pleitte op de gemeenteraad voor de invoering van een hondenloopweide in de gemeente.





"Er zijn hier immers heel wat hondeneigenaars en er is veel vraag naar een plaats waar de dieren los kunnen lopen", aldus gemeenteraadslid Benedikt Van Staen. "Het gaat idealerwijs om een omheind grasveld van enkele honderden vierkante meters waar honden zonder leiband kunnen lopen, met uiteraard de nodige vuilnisbakken en een aantal zitbanken. Dit kan ook uitgroeien tot een ideale ontmoetingsplaats voor dierenliefhebbers."





De meerderheid is voorlopig niet gewonnen voor het idee wegens geen zicht op een ideale locatie. Ze belooft wel de vraag voor te leggen aan de dienst Provinciale Domeinen. (VDI)