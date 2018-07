N-VA vult kieslijst verder aan 24 juli 2018

N-VA Meulebeke voegt nog eens vier kandidaten toe aan hun lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tamara Litaer (35) en Stephanie Biebuyck (34) staan beiden voor het centrum. Tamara wil zich inzetten voor een Meulebeke waar er een luisterend oor is voor zowel jong als oud, gezinnen en alleenstaanden. Stephanie wil zich daarentegen engageren voor sport en cultuur. Uit de Paanders komt Bernard Staelens (72). Hij is het oudste lid van de lijst en wil zich inzetten voor een mooier Meulebeke met openheid van bestuur en een beter functioneren van het schepencollege. Elias Lauwers (21) woont daarentegen in Marialoop en focust op een jeugdige toekomst in Meulebeke waar de verschillende parochies aan bod komen.





(CDR)