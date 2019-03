N-VA pleit voor hondenweide in centrum VDI

18 maart 2019

15u14

Bron: VDI 1 Meulebeke N-VA-raadslid Peter Raedt vroeg op de gemeenteraad of er werk kan gemaakt worden van een hondenweide in het centrum.

”Gezien de steeds groter wordende vraag en de opkomst van dergelijke terreinen in de regio is zo’n terrein geen overbodige luxe”, meent hij. Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) houdt voorlopig de boot af. “De provincie is van plan om op provinciaal domein ’t Veld op de grens met Meulebeke een hondenweide in te richten. Zij doen daar de nodige investeringen voor. Dan lijkt het me niet zinvol om op amper drie kilometer van die locatie nog een extra hondenweide te voorzien.”

Peter Raedt ziet de meerwaarde daar wel van in. “Het centrum en het provinciedomein zijn twee verschillende zaken”, meent hij. “Voor wie een ommetje met de hond wil doen en die vrij wil laten lopen, zou een terrein in het centrum welgekomen zijn. Als de gemeente geen stappen onderneemt, dan gaan we bekijken om een vzw op te richten en zelf met sponsors een stukje grond op de kop te trachten tikken.”

”Als er zo’n voorstel komt, zullen we dat met het schepencollege zeker bekijken”, besloot burgemeester Verwilst de discussie.