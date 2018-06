N-VA pleit voor dierensticker 23 juni 2018

Oppositiepartij N-VA stelde op de gemeenteraad voor om de sticker 'Vergeet onze huisdieren niet' te promoten. Die kan door huisdiereigenaars zichtbaar aan een raam of brievenbus gehangen worden om er bij noodgevallen op te wijzen dat er binnen huisdieren zitten. Zo is het voor onder andere de brandweer makkelijker om tijdens een interventie efficiënt te handelen. Na een korte schorsing werd het voorstel goedgekeurd. De gemeente zal de gratis sticker aan Vlaanderen vragen en via zijn kanalen promoten. De partij ijverde ook voor een betere signalisatie van de zone 30 aaan de Karel van Manderstraat en het openstellen van een trage verbinding tussen de Bosweg en Vennensdreef aan provinciedomein 't Veld, maar dat werd weerhouden. Er was wel positief advies voor de fietsverbinding Elbestraat-Drie Rozendreef en de wandelverbinding Bosweg-Bloemgatstraat. (VDI)